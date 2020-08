Dolor por la muerte de un futbolista que fue "verdugo" de la Argentina en el Mundial '90

El ex futbolista Stephen Tataw, capitán del seleccionado de Camerún en el Mundial de Italia 1990, falleció hoy a los 57 años en su país, siendo recordado por haber sido una de las figuras del equipo que superó a la Argentina del astro Diego Maradona por 1-0 en el partido inaugural del que se cumplieron 30 años el 8 de junio pasado.



"Tataw falleció luego de haber padecido una breve enfermedad, en la noche del viernes. Fue sin dudas uno de los mejores jugadores de Camerún de todos los tiempos", señaló la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en un breve comunicado, según consignó la agencia de noticias DPA.



El ex futbolista, quien se desempeñaba como lateral derecho, fue una de las figuras de "Los Leones Indomables" y jugó los cinco partidos en el Mundial de Italia, en un equipo liderado por el delantero Roger Milla que avanzó hasta los cuartos de final y cayó ante Inglaterra por 3-2 en tiempo suplementario.



Tataw, quien también jugó el Mundial de Estados Unidos 1994 y se coronó campeón de la Copa Africa 1988 con Camerún, se desempeñaba hasta su muerte como parte del cuerpo técnico de la Federación Camerunesa de Fútbol.



El ex defensor fue una de las figuras en el partido inaugural de Italia '90 que Camerún le ganó a la Argentina dirigida por Carlos Salvador Bilardo y con Maradona como genio y figura, por 1-0 con un gol anotado por el delantero Francois Omam Biyik a los 22 minutos del segundo tiempo.