El motivo por el cual Marcelo Tinelli "se quiere matar"

Adolfo Gaich todavía no compró los pasajes. Si bien San Lorenzo y el CSKA Moscú tienen todo arreglado para que el delantero emigre en este receso, evidentemente aún su transferencia no está totalmente cocinada. Y uno de sus representantes, Matías Favano, salió a pararle la pelota a todos: "Para ir a Rusia, el contrato de Gaich debe ser mucho mejor. Le dije a Marcelo Tinelli que no puede anunciar la venta tiene que estar la otra parte cerrada y no está".

Las declaraciones del agente del punta en TyC Sports revolvieron el avispero en Boedo. Es cierto que la venta por 12 millones de dólares (récord en cuanto a lo que embolsa el Ciclón, u$s 9.632.251 limpios) no está cerrada pero sí hay un acuerdo entre los clubes por las cifras. De hecho, hasta el propio MT retuiteó la tapa de Olé que refleja el arreglo entre el Ciclón y los rusos.

"Recién corté con Tinelli. Manejamos otras prioridades para Gaich. La oferta del CSKA la trajimos nosotros. Pero para ir a Rusia hay que valorar otras cuestiones", dijo Favano, quien dejó en claro que prefiere que el destino del delantero sea otro. ¿Esto significa que la venta está caída? Para nada. De hecho, la negociación sigue viento en popa y el propio representante lo anunció así: "Estamos cambiando ideas sobre el contrato, ojalá llegue a buen puerto. La oferta del CSKA es muy buena, sí, pero es normal que pidamos que sea mejor que en Italia o España”.

La operación no correría riesgo de caerse. De hecho, son detalles los que separan a Gaich del CSKA y de la confirmación de la transferencia más importante de la historia de San Lorenzo por la cantidad de dólares que ingresarán al club en plena crisis económica mundial por las consecuencias de la pandemia. "Estamos a la espera. Hablé con Marcelo (Tinelli), no hay ningún problema y lo estamos llevando bien. Nosotros tenemos que defender lo que es lo de Adolfo. Estamos en una buena negociación, que va a ser larga”, aclaró Favano. En criollo: los rusos deben estirarse un poco más con los números del punta para que esa "negociación larga" sea breve y concreta.