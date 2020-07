¿Vuelve a Boca? Daniele De Rossi confesó cuál es su mayor deseo

El italiano Daniele De Rossi recordó con mucho cariño su paso por Boca Juniors, al que consideró muy breve pero intenso, y aseguró que sueña con volver para ser entrenador del primer equipo. En diálogo con el diario La Nación, el Tano confesó que extraña al Xeneize y le respondió a quienes pusieron en duda los motivos por los que decidió irse antes de tiempo.

Cuando fue consultado sobre si volvería al país, comenzó diciendo que "tengo que volver como turista y tengo que volver para agradecerle a la gente que tanto me ayudó". Y luego lanzó la bomba: "Y tengo la idea de volver como entrenador de Boca, sí o sí. Puedo ser el último de la lista, pero mi idea es esa".

Incluso, De Rossi reveló que "si las cosas seguían bien, había quedado con Nico (Burdisso) que iba a empezar mi carrera de entrenador en las inferiores del club. Eso fue antes de que empezaran los pequeños problemas familiares. El día que firmé la rescisión estaba en las oficinas de la Bombonera, y de repente levanté la cabeza y estaba la Copa Libertadores ahí, en una vitrina. Y me dije, 'no dejé lo que podía dejar como futbolista, no dejé nada, por eso quiero volver como entrenador porque este club está en mi corazón'. Las vueltas de la vida dirán, pero mi deseo es dirigir a Boca... A Paolo Goltz ya le dije que lo quiero como ayudante de campo, y me tendrá que cebar unos buenos mates".

Lele, como le dicen sus seres queridos, le agradeció a Riquelme, Bermúdez y Cascini, quienes intentaron convencerlo de que se quedara y "fueron muy cariñosos", pero la decisión ya la tenía tomada porque su hija mayor, que estaba en Roma, lo necesitaba, y ratificó que ese fue el único motivo por el cual no siguió en el club. "No miento. Imaginate si voy a decir cagadas en un país que no es mi país. Nunca me perdonaría poner a mi hija como razón para cubrir alguna excusa", dijo.

Finalmente, disparó contra quienes dijeron que a Argentina vino de vacaciones: "No me importa una mierda lo que dice una persona detrás de una pantalla. Si digo que amo a Boca, soy vendehumo; si explico las razones de mi decisión, soy vendehumo. En Argentina es así y acá en Italia es parecido. En Argentina ese vendehumo se usa para todos, para los futbolistas, los políticos, los entrenadores, los dirigentes... para cada pelotudo en la calle".