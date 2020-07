El Chelito Delgado contó el dolor de Bielsa luego de perder la final con Brasil

La derrota ante Brasil, por penales, en final de la Copa América de Perú en 2004 fue un golpe muy duro para la Selección Argentina. A 16 años de aquella derrota, César Delgado, autor de un gol en ese duelo, recordó la reacción de Marcelo Bielsa al finalizar el encuentro.

"Me hace mal recordarla. Si la hubiésemos ganado, hubiese sido maravilloso. Marcelo Bielsa lloró mucho después del partido en la charla", expresó el Chelito, quien era parte de la base titular de ese equipo.

Además, el delantero elogió al Loco por la huella que dejó en su carrera. "Es una persona muy bondadosa, que vive para el fútbol. Me ha dejado mucho", dijo en una entrevista con Club (FM 94.7).

Además, de los técnicos que tuvo en su carrera, destacó a César Luis Menotti: "Tiene una forma de hablar muy particular. Entrás a la cancha a jugar enamorado por cómo te atrapa cuando te habla. Es otro de los grandes entrenadores que tuve".

Por otra parte, Delgado aseguró que se tentó con un regreso a Rosario Central, con la designación del Kily González como DT, aunque no pienso salir del retiro. "Me dan ganas de volver a Rosario Central, estando el Kily. Conozco bien a su cuerpo técnico, pero los botines ya están guardados (NdR: se retiró jugando en Central Córdoba de Rosario). No tengo expectativas de estar ahora en el club", dijo.

"Me pone muy feliz la llegada del Kily González a Central. En algún momento le iba a tocar. Como hincha, espero que le vaya bien. Hablé en estos días y está muy entusiasmado. Nadie conoce al club como él", sentenció.