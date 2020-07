La "limpieza" de Pusineri le costará 14 millones de dólares a Independiente

Lucas Pusineri pasó la escoba y los dirigentes de Independiente se agarran la cabeza. Jonathan Menéndez, Fernando Gaibor, Christian Chávez, Carlos Benavídez y Brian Romero, son los cinco jugadores que el entrenador no tendrá en cuenta por los que el club pagó 14 millones de dólares, sólo por los pases, sin incluir los contratos.

"Ya hablé con algunos jugadores para decirles cual es su situación desde lo deportivo, me falta hablar con algunos pero me quiero ir anticipando a lo que pase cuando vuelvan los entrenamientos", Lucas Pusineri en #UnBuenMomento con @gustavohlopez pic.twitter.com/pc3s1eX0Ey — Radio La Red AM 910 (en uD83CuDFE1) (@radiolared) July 7, 2020

El entrenador ya les comunicó la determinación por lo que deberán buscar nuevos horizontes. "Hay que decir las cosas de frente. No es lo mismo volver a entrenar en forma presencial y decirles que no los voy a tener en cuenta, y ahí están más complicados en cuestión de tiempo", dijo Pusi y agregó: "Me faltan algunos más, quiero ser prolijo".

En diálogo con "Un Buen Momento", de radio La Red dejó en claro lo que pretende para el nuevo plantel: "Iremos en búsqueda de posibles reemplazantes para los que se vayan. Es importantes quedarnos con los jugadores que pueden rendir. Andrés Roa me dijo que está muy cómodo y con muchas ganas".

"Ningún jugador me dijo que se quiere ir de Independiente pero por la situación del país es entendible que alguno se quiera ir, mi tarea es que se queden para formar un buen equipo", Lucas Pusineri en #UnBuenMomento con @gustavohlopez — Radio La Red AM 910 (en uD83CuDFE1) (@radiolared) July 7, 2020

"Quizá hay un tapado y hay que darle lugar, siempre y cuando se puedan probar y de acuerdo a su rendimiento y su conducta. Se verá con los días con qué jugadores podremos contar en el futuro", cerró el entrenador.