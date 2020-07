El ex Boca Carlos Lampe festejó haberse curado del coronavirus

View this post on Instagram

Quiero compartir con todos ustedes la mejor de las noticias, creo que la foto lo dice todo... pudimos vencer el virusud83dudcaa y nos encontramos en perfectas condiciones.. ya podemos estar en familia a Dios gracias, agradecer a los mu00e9dicos que nos atendieron y sobretodo muchas gracias a todos por sus palabras de aliento y buenos deseos. Solo queda ser el mejor en lo que uno haga du00eda a du00eda, pero sobre todo ser mejores personas, porque eso queda para toda la vida. Un abrazo a todos ud83dudcaaud83dudcaa #acomerseelmundo #vencimoselcovidud83dude4fud83cudffb #cuidarse #mantenerdistancia