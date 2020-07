El destino llamativo que podría tener Edinson Cavani

Edinson Cavani quedó libre tras siete temporadas en Paris Saint Germain. Mientras descansa en su Salto natal, el delantero debe definir su futuro y en las últimas horas le surgió una posibilidad sorpresiva. El grupo empresario que podría comprar a la Roma lo quiere como refuerzo.

Así lo reveló Gastón Fernández, intermediario uruguayo. "Ellos me contactaron para que le hiciera llegar una propuesta formal a Walter Guglielmone (hermano y representante de Cavani) y si ese grupo adquiere definitivamente a la Roma quieren a Edinson en el equipo", aseguró.

"Todo va a depender si ese grupo inversor se queda con la Roma o no, porque si bien hay muchas negociaciones avanzadas, no es fácil quedarse con un club de ese prestigio hoy en día. Hay muchas cosas a tener en cuenta, pero una de sus prioridades si el negocio se concreta es tenerlo a Cavani", aclaró en diálogo con "Ovación" de Uruguay.

El principal destino para Cavani parecía ser el Atlético de Madrid, pero en las últimas horas se enfrió, por lo que el interés de la Roma toma trascendencia. "Ellos sabían que yo estoy cerca de Cavani y con él hablo de otras cosas porque el representante es Walter, pero me llamaron, me dijeron: 'Mirá, está esta posibilidad'. Me aseguré que fuera algo serio y se lo trasladé a Guglielmone. A ellos les pareció buena la propuesta pero como te dije antes, esto no significa que se termine con la compra de Edinson porque primero el grupo se tiene que quedar con la Roma", completó el empresario uruguayo.