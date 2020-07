Ex Real Madrid y Bayern Munich confesó ser hincha de Boca

El mediocampista Zé Roberto brilló en el Bayern Munich, Real Madrid y en el Bayer Leverkusen. En Sudamérica jugó solo en Brasil (Portuguesa, Palmeiras y Gremio), pero le quedó la espina de jugar en Boca.

En diálogo con TyC Sports, Zé Roberto confesó: "Cuando miraba sus partidos la hinchada era increíble. Es un club conocido mundialmente y grandes jugadores pasaron por él. Jugar en Boca hubiese sido fenomenal".

En esa misma línea, el brasileño agregó: "De chico lo miraba siempre, entonces seguía a Boca. Me gustaba mucho el club, los colores también".

Para cerrar, recordó: "Mi padre me hablaba mucho de Pelé pero por lo que me tocó ver, Maradona y Zico eran mis ídolos. Si no estaba en la calle estaba frente al televisor mirándolo. Soy zurdo y me encantaban las jugadas que hacía. 'Yo quiero jugar como él' pensaba siempre".