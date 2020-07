Los argentinos que volvieron a competir en pandemia

Adriana Hidalgo y Pablo Ureta se transformaron en los primeros argentinos en volver a competir en este contexto de pandemia ya que algunas zonas están habilitadas para correr por su gran avance en el procesos de volver en esta situación por el coronavirus.

La "nueva normalidad" fue la protagonista de los eventos. Los barbijos, las distancias sociales, la reducción en la cantidad de corredores y la nula -o escasa- participación de espectadores en las llegadas fueron una prioridad tanto en el evento de Andorra como en el de Suiza.

Adriana Hidalgo nació en la provincia de San Juan pero se fue a vivir a Buenos Aires. Allí estuvo por 20 años hasta que decidió "cambiar de vida", y ahora se encuentra en Andorra hace un año y medio. Su actual casa está en un lugar de ensueño, en la parroquia Encamp, rodeada de montañas y a tan solo mil metros de donde se realizó una de las primeras -si no fue la primera- carrera de trail running en este contexto de pandemia, explica la nota de TN.

El 19 de julio corrió la carrera llamada Travessa D'Encamp. En su edición número 37, el número de inscriptos -debido al COVID-19- fue de 300 y contó con tres distancias: 6, 11 y 21 kilómetros. Adriana completó los 11 kilómetros en 2 horas y 22 minutos. Finalizó 15° en la general y top 5 en su categoría.

Por su parte, Pablo Ureta, el domingo 26 de julio, corrió los 68 kilómetros de la Swiss Alpine Marathon, una de las carreras de trail running más importantes de Suiza. El circuito, que recorría el centro de esquí Davos, contó con 2700 metros de desnivel. Pablo terminó 3° en su categoría y 14° en la general, estuvo a 16 segundos de bajar las 7 horas de carrera.

"Miedo por el COVID-19... para nada, tomé la decisión de no tenerlo. Me cuido para cuidar a la gente mayor. Pero me parece que hay que diferenciar entre los países. Por lo que veo y siento, en Suiza se vivió con bastante normalidad, nunca hubo cuarentenas estrictas, simplemente aconsejar a la población a hacer o no hacer cosas y siempre se fomentó el deporte al aire libre", reflexiona Ureta.