La mega estrella mundial que "siempre pregunta por Boca"

José Mauri, mediocampista argentino que disputó la última temporada en Talleres de Córdoba proveniente del Milan de Italia, fue compañero de Mario Balotelli en el conjunto Rossonero y contó que el italiano le preguntaba por Boca, club del cual es hincha.

"Compartimos un año y medio de concentración con Balotelli. Todos los días era una cosa distinta, era un chico grande. Mario se creó ese personaje que vende, pero es una persona muy simple y sencilla. Es buenísimo. Siempre me preguntaba por Boca. Una vez quiso venir a Buenos Aires de vacaciones, pero al final no vino. Con la locura que tiene es capaz de cualquier cosa. Puede venir a Boca o terminar en el Real Madrid", reveló en una entrevista con Crack Deportivo. "Es verdad que salen frases de diferentes jugadores que quieren jugar en Boca, pero por la pasión del hincha, eso llama la atención. No lo veo a Balotelli en el fútbol argentino porque es como Daniel Osvaldo, que maneja una personalidad que no lo ayudó demasiado. Nadie va a dudar de la calidad que tiene, y a Mario le pasa lo mismo", añadió.

Además, Mauri aseguró que a él también le gustaría jugar en el Xeneize. "Uno se ve siempre con la camiseta de Boca, más que nada como hincha de chiquito. Ya estoy totalmente desvinculado de Talleres. No es difícil volver a Europa, es una idea, ya recargué las pilas. Cumplí acá, pero vamos a ver qué pasa. Riquelme es mi ídolo de chico y me movería el piso", declaró. "Estoy muy agradecido a Talleres que me abrió las puertas para volver y conocer un mundo que no conocía como el fútbol argentino. Vivir el día a día, que fue todo nuevo, me encantó. Ojalá me dejen siempre las puertas abiertas", concluyó.