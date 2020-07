La vez que Mike Tyson provocó un escándalo con la camiseta Argentina de Maradona

La imagen de la redención de Mike Tyson antes de su vuelta al ring contrasta con las muchas y variadas polémicas que ha protagonizado fruto de su temperamento. Una de ellas es poco recordada, pero dice mucho del carácter del ex campeón del mundo de los pesos pesados. Sucedió en 2005, en una visita de Mike Tyson a Brasil.

En realidad la estancia de ‘Iron Mike’, que tenía entonces 39 años, en el país sudamericano fue más bien una escala ‘larga’ en su vuelta hacia Estados Unidos procedente de Argentina, a donde acudió para participar en el programa de TV que entonces presentaba otro genio, Diego Armando Maradona. No necesitó más que una noche para dejar el sello de su personalidad volcánica.

Tyson aterrizó en Sao Paulo procedente de Buenos Aires y se fue casi de inmediato a conocer la noche de la inmensa ciudad brasileña. La presencia de una estrella mundial de la talla de Tyson, pese a su decadencia, provocó que numerosos medios se interesaran por sus andanzas. El mito del cuadrilátero pidió a los periodistas que le seguían que respetaran su intimidad. Pero mientras disfrutaba de una fiesta en el Bahamas, un club nocturno de lujo, descubrió a un cámara de una emisora local de televisión, Carlos Da Silva Melo, grabándole a escondidas. Tyson no lo dudó. Se levantó, lo empujó o golpeó, según la versión, y destrozó la cámara contra el suelo y la cinta que contenía.

Fue solo un pequeño alto en el camino, pues acto seguido el ex campeón se fue del local y siguió como si nada dirigiéndose a Love Story, otro establecimiento de diversión. Allí es donde se presentó la policía y se lo llevó a comisaría para que declarara por el altercado con un Melo que ya había presentado denuncia.

De las 4 de la madrugada hasta las 8, la policía de Sao Paulo tomó declaración a Tyson y después le dejaron en libertad con la ‘promesa’ de que acudiera al juez al día siguiente para una vista rápida. Y al juzgado acudió el púgil, en Brasil, acusado de agresión y destrozos, vestido como sólo un personaje como él osaría: con la camiseta de Argentina firmada por Maradona. “Somos iguales”, le había dicho al 10 en su programa tras conocerle.

Por suerte, en un país en el que el fútbol es religión, la albiceleste su rival más odiado y Pelé un Dios, el juez no se dejó llevar por la ‘provocación’ y tomó como buenas las afirmaciones de la policía que dijeron que Tyson fue “sumamente amable” y que había negado haber pegado al cámara, aunque sí haber destrozado su equipo. El juez le dejó marchar hacia su próximo destino, Rio de Janeiro, donde le esperaba un último fin de semana antes de volver a Estados Unidos, y le citó para una nueva vista un mes después enfrentándose a cargos menores que como mucho implicarían unas horas de trabajos comunitarios. Tyson no volvió a presentarse ante la justicia brasileña y Melo, que dijo estar por casualidad en el Bahamas y no saber que el mito del boxeo había pedido privacidad, nunca recibió indemnización pese a que la justicia falló a su favor.

Los boxeadores somos idiotas

Días después del incidente, en una entrevista al diario A Folha de Sao Paulo, Tyson reconoció ser “infeliz”. “Nadie me ama, no amo a nadie”, aseguraba diciendo que no volvería a boxear. Dijo no tener “corazón” ni “hambre” para estar en un cuadrilátero. “No culpo a nadie, ni siquiera a Don King. Los boxeadores siempre dejamos toda la responsabilidad a otros, porque no entendemos de eso”, dijo preguntado por el estado de sus finanzas. “Los boxeadores somos idiotas” añadió citando los casos de John Sullivan y Sonny Liston, los púgiles “mueren en la miseria, sin amor y sin respeto”, sentenció.