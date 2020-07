Declaraciones explosivas en España: el futbolista que busca bajar a Messi del pedestal

Si hay algo que abunda son las declaraciones de jugadores maravillados por enfrentar a Lionel Messi y por eso cuando aparece un futbolista parándose en la vereda opuesta al resto de sus colegas, entrenadores, exjugadores o dirigentes, llama la atención. Y a decir verdad, uno no sabe si lo dice con pura sinceridad o simplemente para llamar la atención.

Pero el caso es que Nemanja Gudelj, mediocampista serbio que hace un año viste la camiseta del Sevilla, fue de los pocos en no poner a la Pulga, al menos, por encima de la media. "Me di cuenta de que el sueño de muchos niños es jugar contra Messi pero para mí sólo es un rival. Tiene un gran nombre, pero no es diferente a otro que juegue en Primera División", afirmó el ex Sporting Lisboa y Ajax, entre otros. Además, en la nota que le brindó al periódico holandés, Algemeen Dagblad, sostuvo que ni se le cruzó por la cabeza el hecho de pedirle la camiseta al crack argentino el último 19 de junio, cuando Sevilla y Barcelona empataron 0-0 en el Sánchez Pizjuán.

Más allá de su polémica declaración sobre Messi, el mediocampista contó sus sensaciones en la llegada al fútbol español, al principio de la temporada: “Justo antes de aterrizar en Sevilla para concluir el traspaso ya sentía que éste sería un destino especial. El director del aeropuerto, que es también aficionado, me estaba esperando junto a Monchi. De inmediato supe lo que el Sevilla significa para la gente de allí, y después de eso me cegaron las luces de 50 cámaras que se aproximaban”, cerró.