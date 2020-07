El jugador que vuelve y podría ser el enganche del Boca de Russo

Gonzalo Maroni será una de las caras nuevas en el plantel de Boca y su llegada hasta podría cambiar el esquema del equipo que dirige Miguel Ángel Russo. El mediocampista regresará de Sampdoria, de Italia, donde está a préstamo desde junio de 2019.





El director técnico ya le comunicó al Consejo de Fútbol que desea evaluar al futbolista antes de tomar una decisión en torno a su futuro: si lo necesita o si puede ser negociado. En caso de integrarlo al grupo, ¿se cumplirá el deseo de Juan Román Riquelme de jugar con un enganche definido?



El vicepresidente segundo había insinuado su intención de que todas las Inferiores jugaran con un esquema 4-3-1-2, claro que sin forzar a los entrenadores en caso de que no contar con las piezas necesarias. El único con esas características en el plantel de Boca es Emanuel Reynoso, quien sería transferido.



El mediocampista de 21 años llegó a Boca en 2015 desde Instituto, jugó nueve partidos oficiales con la camiseta xeneize (uno solo como titular) y convirtió un gol. A mediados de 2018 se fue a préstamo a Talleres y al año siguiente fue cedido a Samdoria, pero no consiguió la continuidad que buscaba.



El conjunto italiano decidió no hacer uso de la opción de compra de 12 millones de euros y Maroni volverá con el sueño de tener una nueva oportunidad. Cuando finalice la temporada en la Serie A, regresará a la Argentina e intentará mostrar su mejor versión para contar con el lugar con el que tanto soñó.