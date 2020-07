El hermoso homenaje del Mono Burgos para Marcelo Bielsa

Germán Burgos aseguró que Marcelo Bielsa es uno de los pilares que los que se apoyó para afrontar la vida y el fútbol.

"Bielsa es uno de mis pilares sobre cómo afrontar el fútbol, la vida, y haberlo tenido durante mucho tiempo en la selección argentina me sirvió para quererlo aún más. Lo suyo es un ataque voraz. Jugábamos 3-1-3-3. El Athletic de Bilbao con él jugó una barbaridad, Era Marcelo en estado puro", confió Burgos.

El "Mono" Burgos ofreció una extensa entrevista de "despedida" al diario El País, de Madrid, en la que contó como se decidió a trabajar en el cuerpo técnico de Simeone.

"Cuando el 'Cholo' se fue como técnico de Racing a Estudiantes de la Plata en 2006 me llamó y me dijo que me quería. Pero hicimos un pacto tácito, porque le respondí que aún no estaba preparado, que cuando volviera a Europa me llamara. Y así ocurrió. Cuando lo llaman del Catania, en 2010, aunque había pasado tanto tiempo, mantuvimos el pacto, y eso es lo bonito", recordó.

Y en el final recordó una anécdota como jugador que lo marcó de por vida y es aplicable a su carrera de entrenador.



"Cuando llegué a Atlético de Madrid lo hice cargando con una sanción en Mallorca de 11 partidos de suspensión por propinarle un puñetazo al capitán, Bernardino Serrano, y me agarró el técnico del 'Atleti', Luis Aragonés, que no me conocía y pensaba que me manejaba así todos los días. Me sentó y me dijo: ‘Usted es el titular de la selección argentina, pero a la mínima que me haga se va a entrenar con el equipo filial’. Me habló solo de entrenar. Eso es marcar la cancha. Así hacemos nosotros", cerró.