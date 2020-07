Terrible testimonio de un piloto del MotoGP: "No podía respirar"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) fue segundo en el Gran Premio de Andalucía de MotoGP si bien reconoció que "en esta carrera era imposible respirar en algunos momentos".

"En la primera vuelta intenté adelantar a Quartararo porque me sentía fuerte, pero me fui largo y Fabio se marchó, me quedé detrás de Valentino y no podía respirar bien", enfatiza Viñales, quien reconoció que fue tratando de aguantar hasta las últimas vueltas "y al final conseguí un buen ritmo y pude acabar segundo".

"Ha sido una carrera muy difícil, al inicio me quise poner primero porque me sentía muy fuerte y lo he probado, pero me he ido largo, no he podido parar la moto y cuando me he puesto detrás de Vale tenía mucho calor, un calor espectacular, no sé si por el motor o por qué, pero me costaba mucho", recuerda el piloto de Yamaha.