Caruso Lombardi reveló de qué equipo es hincha

Ricardo Caruso Lombardi, director técnico de Belgrano, participó de una entrevista con TNT Sports por Instagram Live.

Durante la nota, reveló de qué equipo es hincha. "Yo soy de Estudiantes de La Plata. Y de Almagro también. Yo me crié en Almagro. Mi viejo era vicepresidente de Almagro y después también fue el técnico del baby fútbol. Por eso yo era el capitán, ja", comentó entre risas.

"Uno de los sueños que me queda por cumplir es dirigir a Estudiantes de La Plata. Por mi viejo que me hizo hincha de Estudiantes", aseguró. Ante la consulta de si alguna vez estuvo cerca, bromeó: "Pasé cerca de la cancha con el auto, ja".

Y agregó: "Dirigentes directo del club nunca me llamaron, pero sí allegados. Yo tengo buena relación con el papá de Verón". Más allá de esa simpatía por los clubes, aclaró: "El técnico no es hincha de nadie, de chico uno es hincha. Con Italiano le gané una final a Almagro y después me cantaban que era un traidor, ¿qué querés que haga?".