El desopilante cara a cara del Papu Gómez con Cristiano: "Es hermoso, como Ken"

Alejandro Gómez, o simplemente el Papu, es una de las máximas figuras de la Serie y sigue haciendo historia con el Atalanta quien está a un paso de clasificarse nuevamente a la Champions League. El ex Arsenal es muy carismático y cada vez que cuenta alguna vivencia le pone tanto color que todo termina en carcajadas

En un podcast con el periodista Martín Reich, reveló una graciosa anécdota sobre el día que conoció a Cristiano Ronaldo. "¿Algo que la gente no sepa de él?", le preguntó el cronista y el Papu no defraudó. "Le pedí si podía sacarse una foto con Bauti y te juro que parece de mentira. Es increíble, un muñeco hermoso, no lo podés creer", dijo entre risas.

Y acompañó su relato con una comparación desopilante: "Es Ken, el de Barbie, hermoso, hermoso". De esa manera, Gómez rompió el hielo en una entrevista que ya recorre el mundo por sus dichos sobre uno de los mejores futbolistas de la historia. La última vez que se enfrentaron fue, hace unos días, y el duelo terminó empatado en dos.