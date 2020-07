El coronavirus vuelve a poner en peligro los Juegos de Tokio

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020, reprogramados para el 23 de julio de 2021, no podrían celebrarse si las condiciones que rodean a la pandemia de coronavirus que motivaron que no puedan realizarse este año "continúan como están actualmente", admitió hoy el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori.



"Si la situación actual continúa, no podríamos realizar los Juegos el año próximo", reconoció Mori en una entrevista que concedió a la televisión japonesa NHK, que reprodujo el periódico español Mundo Deportivo.



Los Juegos Olímpicos de Tokio que debían haber comenzado hoy, fueron programados por la pandemia para el 23 de julio y hasta el 8 de agosto de 2021.

Los Juegos Olímpicos #Tokio2020 se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. pic.twitter.com/Acz4Zylf4u — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) March 30, 2020





En tanto, el Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores japoneses expresaron su "confianza" en que podrán llevarse a cabo, aunque han ofrecido pocos detalles sobre las medidas de seguridad que adoptarán para mitigar los contagios de coronavirus.