Un exjugador de Boca contó lo que sentía cuando miraba a los ojos a Bianchi

Christian Giménez cumplió los 20 años como profesional y se retiró como jugador de fútbol a los 38 años. En México estuvo jugando durante más de 12 temporadas seguidas (Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul). En la Argentina debutó en Boca en 1998 y después pasó por Independiente Avellaneda, Unión de Santa Fe para partir al país Azteca en el 2004. Hoy es el DT de Cancún FC, un club de la segunda división que comenzó desde cero, y en plena pretemporada habló con Boca Late.

Carlos Bianchi le dio la oportunidad de debutar. Sobre sus comienzos y el respeto al Virrey dijo: “si tengo que nombrar solo a uno de los técnicos que me marcó sería egoísta porque tuve a muchos pero Carlos Bianchi sabía que momento plantear, sabía manejar el vestuario y a todos nos trataba por igual. Me costaba mirarlo a los ojos porque era intimidante. Es una de las personas que más me marcó, me mostró valores y lo pude invitar a mi partido despedida para agradecerle todo lo que hizo por mí”.

“La sola imagen de Riquelme acercó a Boca con la era Gallardo. Además, Román acertó con traer a Miguel Russo, quien hizo algunas modificaciones que sirvieron para que Boca cambie su manera de jugar, aunque Alfaro hizo un buen trabajo como Nico Burdisso y Matellán. Por eso digo que hay varios condicionantes que marcan que Juan Román Riquelme le dio a Boca un plus en esta etapa. Empezar ganando la Superliga con ese mano a mano con River fue muy importante”, expresó Giménez sobre la función de Riquelme como dirigente máximo del fútbol Azul y Oro.

El ex delantero y actual entrenador se expresó sobre la Bombonera donde jugó con la camiseta de Boca y de otros equipos rivales del Xeneize: “la Bombonea tiene algo especial, la cercanía del campo de juego con las tribunas y obviamente que es un templo. La gente te hace dar un extra, donde ese mismo aliento cuando las cosas van mal te llenan. Los hinchas se hacen sientir durante todo el partido”.

“Boca Juniors te marca el carácter, nadie puede decir que jugar allí es fácil y a mi me tocó vivirlo. Te forma y eso a mi me ayudó mucho en mi carrera. Te genera una adrenalina que a mi me permitió disfrutar esos años, desde los 14 que estuve en el club”, contó el Chaco.