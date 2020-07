Los seguidores del tenis recibieron otra mala noticia

El ATP 500 de Washington, que estaba programado para el 14 de agosto y era el punto de partida para relanzar el tenis, interrumpido desde marzo pasado, fue cancelado hoy debido a la pandemia de coronavirus y a las restricciones que rigen para los viajes internacionales.



La decisión de la Unión Europea (UE) de mantener las fronteras cerradas con Estados Unidos, a causa de la pandemia, fue una de las razones que motivaron la cancelación del torneo que marcaría el regreso del circuito y el inicio de la gira sobre superficie de cemento que debería continuar con el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, ambos en Nueva York, según informó el sitio Tenis Break News.



La situación respecto de los vuelos internacionales sin dudas comprometerá la organización y desarrollo de Cincinnati, programado a partir del 22 de agosto, y del US Open, que debería comenzar inmediatamente después y en el mismo escenario de Flushing Meadows, desde el 31 de agosto y hasta el 13 de septiembre, y se espera que surjan novedades antes del 30 de julio.



En cuanto al ATP 500 de Washington, tenía anotados a los argentinos Diego Schwartzman, Guido Pella y Juan Ignacio Lóndero, estaba previsto a puertas cerradas y los premios ascendían a 1.953.000 dólares.



"Tenía pensado viajar a Miami el 7 de agosto para la puesta a punto final para competir en Washington. Ahora veré si puedo tomar un vuelo que hay el 14 de agosto aunque lógicamente esperaré las confirmaciones de que se realizará Cincinnati y el US Open", comentó a Télam el cordobés Londero, ubicado en el puesto 62 del ranking mundial de la ATP, ni bien se enteró de la cancelación.



El abierto de Washington tenía como máximo favorito al ruso Daniil Medvedev, quinto en el ranking mundial de la ATP, y como cabezas de serie el griego Stefanos Tsitsipas (6), el belga David Goffin (10), el español Roberto Bautista Agut (12) y Schwartzman (13), mientras que también estaban anotados el ruso Karen Khachanov (15), el canadiense Denis Shapovalov (16), el chileno Cristian Garín (18), el bahiense Pella (35) y el uruguayo Pablo Cuevas (60).



El campeón de la edición 2019 fue el australiano Nick Kyrgios (40) y los argentinos que alzaron el trofeo a lo largo de la historia fueron Guillermo Vilas en las ediciones de 1975, 1977 y 1979; José Luis Clerc en 1981 y 1983; David Nalbandian en 2010 y Juan Martín Del Potro en 2008, 2009 y 2013.