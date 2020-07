Un ex campeón del mundo asegura que un boxeador argentino le puede ganar a Mike Tyson

View this post on Instagram

ud83dudca5 JULIO CESAR CHAVEZ JR CREE QUE WALTER MASSERONI PODRIu0301A VENCER A MIKE TYSON ud83dudca5 INFINITAS GRACIAS @jcchavezjr POR ESTAS GRATIFICANTES PALABRAS DE ALIENTO, SI UN GRAN CAMPEOu0301N DEL MUNDO COMO VOS PIENSA ESTO DE MI, ME DA FORTALEZA PARA SEGUIR POR MI SUENu0303O. @miketyson VOY POR VOS Por siempre agradecido @nicolasjaime96 por la gestiu00f3n amigo querido JULIO CESAR CHAVEZ JR BELIEVES WALTER MASSERONI COULD BEAT MIKE TYSON INFINITE THANKS @jcchavezjr FOR THESE REWARDING WORDS OF ENCOURAGEMENT, IF A GREAT WORLD CHAMPION LIKE YOU THINKS THIS ABOUT ME, IT GIVES ME STRENGTH TO FOLLOW MY DREAM. @miketyson Iu0026#39;M GOING FOR YOU #boxeo #boxingworkout #boxingday #boxinggloves #boxingtraining #boxingud83dudc4a #boxingworld #boxinghype #boxingtraining #boxingnight #boxeoespanu0303ol #boxeoprofesional #boxeoxespn @boxeomundialcom #boxeomundial #boxeomexicano #boxeolimpico #boxingskills #boxingcoach #boxinggym @hboboxing @boxeomundialcom @boxingnewsonline @showtimeboxing @cletoreyesboxing #boxinglife #boxing #somosboxeomexicano #kickboxing #mma #k1 #ufc #tyson