El difícil momento que vive Paulo Dybala

El hermano de Paulo Dybala, Gustavo, quedó envuelto una vez más en medio del escándalo. Y es que un vecino de Gustavo denunció al hermano de Dybala en la comisaría de la localidad cordobesa de Laguna Larga por el robo de su auto.

Según trascendió, el hecho ocurrió el domingo pasado. “Ese día fui a un bar en la zona de la terminal de aquí, donde comparto habitualmente una mesa con amigas. Al salir me puse a buscar el auto y no estaba donde lo había dejado. Me desesperé y al rato vi que llegaba un grupo de personas en mi auto, frenaron bruscamente ante mi sorpresa, ya que no entendía lo que había pasado”, describió Walter Nievas, el vecino afectado.

Y agregó: “Del auto veo que bajaron Gustavo Dybala, que era el que manejaba, otro muchacho que en el pueblo lo apodan Maicena y un tercero. Dybala venía en un estado de ebriedad absoluta y no sé si tenía alguna otra sustancia. Riéndose se bajaron de auto y se fueron. Yo en la desesperación fui a la policía a hacer la denuncia, ya que no sé qué podrían haber hecho con el auto, si lastimaron a alguien o si chocaron a alguna persona, pero no logré que me tomaran la denuncia”.

“Decidí volver a mi casa y le conté a mi señora la situación y me recomendó que intentara que me tomaran la denuncia, por lo que llamé a un abogado y el lunes me presenté a la comisaría con mi abogado y realizamos la denuncia. Yo quería que verificaran que no hubieran hecho nada malo a bordo de mi auto”, cerró Nievas. Además, comenzó a viralizarse un chat entre el afectado y Gustavo, en el que el hermano del futbolista se justifica asegurando que se trataba “de una cosa de borrachos” y que no entendía porque hacía la denuncia.



