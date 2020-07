Herrera, jugador del Tomba: "No comparto ciertas cosas que dice AFA"

Marcelo Herrera es uno de los jugadores de Godoy Cruz que anhela el regreso a las canchas y espera a reunirse con Diego Martínez.

“No comparto ciertas cosas que dice AFA. No creo que sea sacar ventajas, después hay una pretemporada para todos. No permitirle moverse al que tiene la posibilidad, me parece injusto”, afirmó el defensor en Radio Andina 90.1.

A lo que agregó: “Me traje algunos materiales del club. Aprovecho a la mañana para moverme en algunas plazas que tengo cerca. Cuando volvamos, vamos a tener que saber manejar la ansiedad. Uno no es consciente que lleva 180 días sin tocar una pelota”.

“Tuve la posibilidad de hablar con Diego (Martínez – DT). Tenemos la intención de poder juntarnos y tener una charla”, cerró diciendo Herrera.