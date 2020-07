El ex "Pumitas" que hizo pública su homosexualidad para ayudar a otros deportistas

Vittorio Rosti estaba señalado como una de las grandes promesas del rugby argentino. Jugó tres mundiales con los Pumitas (2013, 2014 y 2015) hasta que un día sorprendió a todos, dejando de lado su gran futuro como deportista para terminar su carrera universitaria de ingeniería química.

Pero, seguramente, su decisión más compleja fue revelar su condición sexual. El ex Duendes de Rosario contó que no fue fácil hacerlo y recordó que "la respuesta que encontré fue totalmente positiva". "Sentís miedo a que te rechacen, a que te dejen afuera del equipo, a tus amigos de tu mismo camada, o del mismo club, el mismo ambiente del deporte te rechaza", dijo.

Y siguió: "No es fácil contarlo dentro del vestuario. A mí me pasó, no lo pude decir yo. Me lo tuvo que preguntar un amigo del club, como 'qué onda', le tuve que contar. Me saqué un peso de encima. En ese momento no se lo dije a todos, les fui contando a algunos. En el club ya se sabía, y en ningún momento me cambiaron el trato".

"En 2015 salí del closet con mi familia. En 2016 ya necesitaba estar más tranquilo mentalmente. Ese miedo uno lo sigue teniendo igual. Uno necesita un break, relajar la cabeza, y estar más tranquilo. Cuando dejé Pumitas me había planteado no ser deportista profesional, no quería dedicarme a esto toda la vida", contó en Central Deportiva, de Cadena 3 de Santa Fe.

Y cerró: "Me pasa de recibir mensajes de chicos, juveniles, de M-15 o M16, preguntándome: ‘Che, me pasa esto, no sé qué hacer, tengo miedo de contarle a mis amigos'. Les cuento mi experiencia y les digo: ustedes sean ustedes porque nadie más va a vivir por ustedes. Está bueno que se visibilice para que se pueda relajar y su mismo entorno lo pueda ver y diga, no pasa nada".