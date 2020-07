Dos reconocidos atletas argentinos tienen coronavirus

View this post on Instagram

Ese du00eda marco un antes y despues en mi carrera deportivaud83cudde6ud83cuddf7 Sou00f1ar grande es el primer paso, darnos la oportunidad de creer en nosotros mismos. Luego viene lo mu00e1s lindo, trabajar para conseguirlo ud83dude4cud83cudffd No importa en que, anu00edmense a sou00f1ar. Somos capaces de todoud83dudcaaud83cudffb