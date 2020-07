A 25 años de la muerte de Fangio: por qué llevar su apellido fue una carga para el hijo del Chueco

Oscar "Cacho" Fangio, hijo del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, confesó que llevar el apellido de su progenitor fue una "presión muy grande y una pesada carga" en el mundo del automovilismo.



"Cacho" Fangio, balcarceño de nacimiento (6 de abril de 1938) y marplatense por adopción, le dijo a la agencia de noticias Télam que hoy, cuando se cumplen 25 años de la partida del "Chueco", es como todos los 17 de julio "un día muy emotivo" por la "imagen latente" que tiene de su padre.

"Tuve que aprender a sobrellevar las comparaciones porque los defectos que no les veían a otros, me los veían a mi", destacó el ex piloto, tras haber competido en distintas especialidades tanto en el país como en Europa. Refiriéndose a don Juan Manuel, "Cacho" Fangio afirmó: "No quería que compitiera y por eso nunca me ayudó, porque le hubiera gustado que fuera médico".

Juan Manuel no era de darle muchos consejos como piloto a "Cacho". Cuando su hijo corrió en el equipo oficial Gordini de Turismo Mejorado, le preguntó cómo doblar en una curva y el quíntuple campeón de F1 le aclaró: "La forma de manejo de cada piloto es muy personal".

"'Ojo que uno se pega la piña donde más conoce' -le dijo- y cuánta razón tenía. Siendo piloto de la F3 europea, un día me preguntó cómo era eso de taco y punta (frenar con la punta del pie y acelerar con el taco) y no podía creer la manera de conducir un auto de esa época", recordó.

"Porque una vez en el museo de Alfa Romeo (Juan Manuel fue campeón en 1951 con esa marca) vi que el auto que condujo mi padre tenía el acelerador en el medio. Ahí recordé su pregunta de taco y punta. A la velocidad que corrían en su época era increíble cómo manejaban", se sorprendió "Cacho" Fangio.

Otra anécdota evocada por su hijo fue cuando su papá "tenía que llevar a un directivo de Mercedes a Balcarce, y al llegar a la ciudad, su acompañante le dijo: 'Usted será Juan Manuel Fangio con cinco títulos, pero no viajo más en un auto al lado suyo'".

Una de las imágenes imborrables para "Cacho" Fangio fue cuando su padre lució "abatido y deprimido" por la muerte en 1994 del brasileño Ayrton Senna, a quien admiraba y destacaba como uno de los mejores pilotos de la historia.

"Cacho" corrió siempre con ese apodo y nunca utilizó el apellido Fangio para quitarse presión. Sus comienzos fueron en karting, y después pasó por el Turismo Mejorado, Turismo Carretera, Fórmula 3 Internacional y formó parte de la Misión Argentina en Nurburgring con los Torino, equipo que dirigió su padre.