El médico de Maradona y la charla íntima que le cambió la vida

En lo que va de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Diego Armando Maradona ya bajó 11 kilos, lleva casi un mes sin tomar alcohol, mejoró su movilidad y volvió a patear una pelota después de mucho tiempo. Leopoldo Luque, uno de los médicos detrás de su recuperación, contó cómo fue la charla que motivó al 10 a ponerse las pilas.

Luque es neurocirujano, tiene 38 años y conoció a Maradona en una visita del astro a la Argentina cuando residía en Dubai, cuando hicieron una consulta junto a su socio Ariel Sainz porque el hoy DT de Gimnasia tenía problemas para dormir. Fue una charla de un par de horas pero no pudo hacerse un seguimiento porque no estaba en el país.

Cuando Maradona regresó al país, los volvió a llamar, y desde que está en el Lobo platense pudo darle un seguimiento con más continuidad y le propuso una rutina a la que llaman "Maradona fitness" y que ha sido clave en la mejora de la salud del 10. "La cuarentena pega fuerte, más aún para los que tienen una rutina. Y él no estaba bien", comienza relatando Luque en diálogo con Infobae.

"Hablé con mi mujer, hablé con él, y aprovechando que operamos menos por la pandemia, nos pusimos a trabajar en serio. No soy yo, no es el equipo; es Diego el que quiere estar bien y el que está a cargo de su recuperación. Lo nuestro es un apoyo. Si hay buen vínculo, Diego se siente contenido", explicó.

Luego reveló una charla que tuvo con Maradona en la que Luque se animó a plantarse ante el astro, retrucarle una actitud y convencerlo de ponerse las pilas. "No lo vi bien por la cuarentena, los problemas personales, el no poder trabajar. Nos pasa a todos, el impacto emocional de la cuarentena acentúa hábitos que no son tan saludables. Busqué el modo de provocarlo, quería que se enojara, que reaccionara ante un desafío", comienza relatando al respecto Luque.

Y allí se dio el siguiente cruce

- Diego esto no es así, esto depende de vos, te quiero ayudar, ¿me dejás ayudarte?

- ¿Tenés auto? Bueno, andate.

Luque agarró sus cosas y encaró para la puerta, pero algo lo hizo detenerse y volverse hacia el 10, sin tapujos:

- Vos me vas a echar cuando sea el momento. Vos nos enseñaste que cuando la situación está mal es cuando hay que aparecer. ¿Querés estar mejor?

- Sí.

- ¿Por quién jurás que vas a estar bien?

- Lo juró por mi mamá.

A partir de allí, Diego empezó a mejorar. "Me emociona", sostiene Luque, y asegura que "ahora está mucho mejor; es lo que se ve en las fotos, en los videos. Estoy yendo menos y me pone contento. Se armó un grupo de gente que se empezó a conectar más para ayudarlo; en conjunto, no de forma aislada. Nicolás Taffarel, el kinesiólogo, las hermanas que están cerca... Ya me reta cuando me pongo pesado. Si le digo ‘vamos a caminar al parque’ cuando está descansando o después de que ya hizo sus ejercicios, por ahí me contesta: ‘Dale, tordo, vos no sos preparador físico', ja. Todo es parte de una negociación para que él esté bien”, completa.

Finalmente, reconoció que "no esperaba resultados tan rápidos. Él dice que va por más. Yo lo veo una hora por día, tres a cinco veces por semana. Y lo veo bien. Puede tener una noche en la que no descanse bien, pero mejoró muy rápido. Tiene la fuerza de voluntad que todos conocen".