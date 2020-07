El arquero de River que se contagió y superó el coronavirus

Maxi Velazco fue una de las grandes promesas de River pero decidió irse. Debutó en 2017, ante Melgar por Copa Libertaodres, y pese a ser querido por Gallardo, prefirió sumar minutos y fue cedido a Arsenal de Sarandí, Defensores de Belgrano y por último a Cobreloa. Y desde el Chile, el arquero reveló que contrajo coronavirus en una entrevista con Jogo Bonito.

"Me tocó pasar el coronavirus, a mí y a mi familia. El único que salía era yo. Me habré contagiado en el supermercado. Me dolía la cabeza, perdí el olfato y el gusto. Ahí me hice el test. Muchos días estuve cansado", explicó, y continuó: "Por 12 días no tuve olfato ni gusto, pero nada más. El médico del club se comunicó todos los días conmigo y me apoyaron mucho".

En la misma línea, confirmó que se encuentran recuperados y habló del invasivo hisopado: "El hisopado no es nada lindo y duele bastante la verdad. Ayer me dieron el alta y hoy me hicieron análisis. Quise hacerme los controles para saber si puedo donar plasma. Junto a mi familia siempre nos cuidamos: usábamos mascarillas, pero igual nos contagiamos".

Para cerrar recordó su paso por River y expresó el deseo de volver: "Cuando llegó Lux tomé la decisión de irme de River. Tenía 23 años y necesitaba atajar. Gallardo me había dicho que me quede pero decidí ir a Arsenal para tener continuidad. Obviamente me gustaría tener una revancha pero hay tres arqueros con mucha experiencia. Me gustaría volver en algún momento para ser titular".