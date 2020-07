Luto por la muerte de un delantero histórico del Ascenso

El ex futbolista Carlos Lovera falleció hoy a los 47 años en la ciudad de Junín donde estaba radicado, luego de luchar durante un tiempo contra una enfermedad.



Lovera integraba el cuerpo técnico en Argentino de Rojas y como futbolista pasó por All Boys, Deportivo Morón, Platense, Almirante Brown de Isidro Casanovas y Brown de Arrecifes, Tigre, Gimnasia y Esgrima (E-R) y Juventud Antoniana de Salta.



A lo largo de su carrera como delantero consiguió el ascenso a la B Nacional con Platense en la temporada 2005/2006 y el campeonato de la Primera B con Almirante Brown en 2007.



"El Club Atlético All Boys lamenta el fallecimiento de Carlos Lovera, quien fuera jugador de nuestra institución entre los años 1993 y 1999. Nuestras sinceras condolencias a sus amigos y seres queridos. QEPD", lo despidió el `Albo` en las redes sociales.

"Con profunda tristeza, lamentamos informar la partida de Carlos Lovera. El ex futbolista calamar, campeón en 2006 con nuestra casaca, venía luchando contra una difícil enfermedad. Acompañamos a toda su familia y amigos en este momento. Hasta siempre querido Charly", expresó el `Calamar´.

"El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Carlos Lovera, ex jugador de la institución y uno de los campeones de la temporada 2007. Gran futbolista y persona. Nuestro pésame a su familia y amigos", escribió `La Fragata`.