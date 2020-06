La nueva faceta del Kun Agüero: ahora es profesor de español en Inglaterra

Sergio Agüero es uno de los personajes del momento y de la cuarentena a nivel mundial a causa de la pandemia por coronavirus. Es que el ex jugador de Independiente la "rompió" con sus transmisiones en vivo via Twitch, trasmitiendo su actividad en los videojuegos, como con títulos como Call of Duty, FIFA 20 o GTA V, por ejemplo.

Pero, ahora el delantero del Manchester City tiena una actividad más para matar el tiempo de oseo: empezó a enseñar español a niños en Inglaterra a través de la cadena BBC.

Acá, un poco de la nueva faceta del crack argentino