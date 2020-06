Scaloni reveló el futuro de Mauro Icardi en la Selección

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró hoy que el delantero Mauro Icardi “sigue estando en los planes” para futuras convocatorias, una vez que la actividad oficial se reanude, tras superar la pandemia del coronavirus.



“(Mauro) Icardi sigue en nuestros planes. Sabe muy bien cómo son las cosas. Hablé con él por teléfono en su momento, cuando estaba en conflicto con Inter”, expresó el técnico del representativo albiceleste, tercero en la última Copa América Brasil 2019.



El DT santafesino, de 42 años, había preferido no citar al atacante rosarino, de 27, cuando el hoy delantero del París Saint Germain vestía la camiseta ‘neroazzurra’ y mantenía una situación tirante con la institución de Milán.



“Le expliqué que iba a quedar afuera porque los demás sí jugaban en sus clubes. Y luego de la Copa América apareció (Lucas) Alario. Pero Mauro (Icardi) no está descartado, inclusive está en la edad justa para ser un gran goleador” describió el técnico al programa ‘De fútbol se habla así’ (DirecTV Sports).



El santafesino, nacido en la localidad de Pujato, asumió el cargo de DT principal del seleccionado, tras el Mundial Rusia 2018, luego de haber sido colaborador de Jorge Sampaoli, quien lo había llevado a trabajar con él.



“Luego del Mundial le mandé un mensaje a Sampaoli y le escribí que me gustaría quedarme en la AFA. Quizá no le gustó, pero es lógico que un ayudante con vocación de técnico quiera largarse solo", relató Scaloni, en relación a esa embarazosa situación de permanecer en el cargo por decisión de las autoridades del máximo organismo del fútbol local.



"Nunca más hablé con él después de eso”, sostuvo el actual entrenador, que también manifestó que se quedó en el puesto “para entrenar al Sub 20. Jamás pensé que iba a terminar en la (Selección) mayor, eso se dio después”, deslizó.



Por último, Scaloni también elogió a su colega Diego Simeone, de quien dijo que es el “técnico argentino más completo”.



“Cuando hablé con él me encantó cómo explicó todo y la pasión que le puso. La relación con los jugadores, fue todo fútbol. Causa admiración”, sentenció el entrenador albiceleste sobre su par del Atlético de Madrid.