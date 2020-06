¿Qué hablaron Alberto y Gallardo? El Presidente reveló detalles de la reunión

El encuentro entre Alberto Fernández y Marcelo Gallardo fue tema central de los portales deportivos. Fue el propio presidente quien reveló el encuentro y contó que lo convocó para que le "explique un poco cómo es la situación del jugador, cómo se podría volver" en el corto plazo. Esa confesión revolucionó al mundo futbolero y este sábado el presidente reveló más detalles de la reunión.

"Es un hombre que respeto y admiro mucho por su conducta y calidad como jugador y director técnico", afirmó en diáologo con el programa Sportia de TyC Sports. Y siguió: "Me sirvió mucho, porque hay aspectos que el hincha no tiene en cuenta y tiene que ver con la realidad del deporte. Cómo son y de qué forma funcionan los grupos".

"Lo convoqué para preguntarle porque, de algún modo, fue el primero que planteó el no jugar antes de la cuarentena. Y quise preguntar, que me contara un poco, cómo era la realidad. A mí me generó orgullo. Estuve hablando con él, viendo también lo que pasa en el mundo con el tema del fútbol", afirmó.

Y cerró: "Me señaló una parte de tema que no tenía en cuenta. Muchos jugadores del ascenso, por ejemplo, son jugadores jóvenes que muchas veces viven con sus familias y provienen de lugares humildes. Y ahí la cosa empieza a ser más difícil". "River no jugó (con Atlético Tucumán) por un planteo de los jugadores, ni pensar en los jugadores del ascenso, que no tienen las mismas condiciones de los clubes grandes. Hay que ser prudentes con estas cosas".