Esteban Andrada pasará a ser el mejor pagado de Boca Juniors

El arquero mendocino de Boca Juniors y del Seleccionado nacional, Esteban Andrada, será el sueldo top del plantel Xeneize, en tanto que el club hará el esfuerzo por retenerlo si llega alguna oferta del exterior.

La secretaría de fútbol, que lidera Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de la institución, dispuso que Andrada sea el sueldo más alto en el plantel que ganó la última Superliga y que se aumente la cláusula de salida de su contrato, que es de 25 millones de dólares y finaliza el 30 de junio de 2023.

Además, se evalúa quién será el primer suplente del guardavalla ante la salida de Marcos Díaz, a quien se le vence el contrato el 30 de este mes y el entrenador Miguel Angel Russo ya le informó que no se le renovará.

El primer candidato es Agustín Rossi, que vuelve de Lanús, donde estuvo a préstamo y tuvo una destacada actuación en la Superliga, pero la idea del arquero de 24 años es tener continuidad y además hubo hace un mes un sondeo del Udinese de Italia, a lo que Boca respondió con una tasación de 6 millones de dolares por su ficha.

"Rossi tiene que volver a Boca, uno de los clubes más grandes del mundo, pero Andrada está en un nivel muy alto y Agustín quiere tener continuidad. Tenemos que pensar a futuro porque tenemos ofertas del exterior. Sera cuestión de evaluarlo con la dirigencia de Boca" dijo el representante de Rossi, Miguel Gonzalez, a Télam.

Fernando Gayoso, el entrenador de arqueros del cuerpo técnico, comentó sobre este tema en "Mundo Boca" por AM 660: "Esteban es un gran arquero y no creo que por ahora se vaya de Boca. El club tiene un jugador importante en ese puesto y por largo tiempo. Con respecto a la vuelta de Rossi, es importante, va a venir con mayor experiencia, es un arquero de gran proyección y veo lógico que quiera atajar para no perder competencia".

Otra alternativa como segundo arquero es Javier García, uno de los mejores amigos de Riquelme. Al arquero se le vence su vínculo con Racing el 30 del corriente, se formó en Boca, jugó en primera del 2008 hasta junio del 2011, y ya tuvo conversaciones con la secretaría del club.

Por último, el tercer arquero a disposición es el juvenil Manuel Roffo que tiene 20 años, un gran futuro y ya integró los seleccionados argentinos Sub 17 y Sub 20.

Esteban Andrada, de 29 años, comenzó su carrera profesional en Lanús, pasó a préstamo a Arsenal y luego volvió al Granate, de donde fue transferido a Boca en agosto de 2018, siendo pieza clave en el equipo que dirige Miguel Russo.