El principal motivo por el que el fútbol no volverá en Argentina

Una vez más, el presidente dejó en claro que los futboleros deberán seguir esperando para ver la pelota rodar en Argentina. En diálogo con TyC Sports, Alberto Fernández se refirió al regreso en el corto plazo, fue cauto y explicó varios de los motivos que complican la vuelta.

"Tengo mucho interés porque el fútbol vuelva, pero hablando con los especialistas debo ser cauto. Está claro que volver con público sería una locura, pero para volver a jugar se deben cumplir los protocolos y no sé si todos los clubes están capacitados para hacerlo", expresó y agregó que trasladar el fútbol al norte del país, como se habló días atrás "No es simple".

"Si yo saco un jugador de Buenos Aires y lo llevo a Formosa, donde no hubo ni un caso de coronavirus, el riesgo de llevar el virus existe. También me pueden hacer un test hoy y dar negativo, me lo pueden repetir mañana y dar negativo, y puede ser que pasado mañana dé positivo y no sea detectado". continuó.

Al referirse a los principales inconvenientes, detalló: "No sé si todos estarán en condiciones de cumplir los protocolos, ahí también está en juego un tema económico y demás. No sé si todos están en condiciones de jugar dos veces a la semana. Estoy hablando más como alguien que tiene mucho interés en que el deporte vuelva, pero charlando con los epidemiólogos ven muchas complicaciones".

"Quiero que la gente entienda lo difícil que es, es una pelea contra lo desconocido, porque no hay certezas de nada. Por eso cuando tengamos los tests rápidos, los clubes podrían testear la salud de sus equipos y garantizarnos que ninguno de los que juegan está enfermo. Entonces, podríamos dar ciertas reglas para que el fútbol vuelva", cerró.