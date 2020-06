El gran mensaje de Pinola para los juveniles de River

El defensor de River Plate, Javier Pinola, habló ante más de un centenar de chicos de la cantera y les dijo que "están en un club" donde deben ir "para adelante", sin temor a equivocarse, más aún en la etapa de divisiones inferiores.



“River te obliga a ir para adelante, esa es su marca, eso me encanta y te hace tener que resolver situaciones a las que uno no siempre está acostumbrado, y la exigencia te hace mejorar”, comentó Pinola a los chicos del club, en una conversación por la red social Instagram. .

Al tiempo, el defensor agregó: “La etapa de inferiores es el momento de tomar riesgos durante el partido, siempre con responsabilidad pero no le tengan miedo al error porque eso también te hace crecer y eso es algo que River te demanda".



En cuanto a su carrera, Pinola consideró que "durante toda la carrera el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación tienen que estar, hay que esforzarse como el primer día. Luego hay momentos mejores y peores pero eso no puede faltar si quieren luchar por ese sueño que tienen de ser jugadores de fútbol", aconsejó.



Sobre cómo sostener esa perseverancia, el ex zaguero de Rosario Central respondió: “Es fundamental tener valor, confianza en uno mismo, tener la cabeza fuerte y un convencimiento de que las cosas van a salir bien porque no es algo sencillo y cuesta, Pero está bueno prepararse mentalmente antes de los partidos”, destacó.



Finalmente sobre el valor de ser uno de los capitanes del equipo, el defensor que tuvo una dilatada trayectoria en el fútbol alemán aseveró:”Ser uno de los capitanes de River es un orgullo tremendo, uno tiene que seguir siendo como es, escuchar a todos, ser respetuoso y transmitir tranquilidad”.



“Hay que saber identificar cuáles son momentos para divertirse y cuales los de concentración, porque representamos al club, tenemos que ser educados y expresarnos sin ofender a nadie y esos valores hay que respetarlos también en la vida privada", finalizó Pinola.