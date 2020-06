El ex River que viene "corriendo" si lo llaman para reemplazar a Gallardo

Celso Ayala quedó en el corazón de los hinchas de River por su exitoso paso por la institución. Se fue ganando a la gente a base de buenos rendimientos y goles importantes, como el recordado cabezazo que estableció el empate ante Boca tras ir perdiendo 0-3 en el Monumental.

Hoy, dirige a River de Paraguay y no ocultó el deseo de calzarse el buzo del Millonario si lo llaman para reemplazar al Marcelo Gallardo que hoy cumple seis años al frente del plantel superior. "Si me llegan a llamar, me pongo los guantes, el tapabocas y voy corriendo a dirigir a River", expresó entre risas.

Y siguió: "Para todos los jugadores que pasamos por allí, sería un sueño dirigir al equipo, sería lo máximo... Va a ser muy difícil lograr lo que logró Marcelo en el fútbol moderno, la gente te va a pedir lo mismo o más, no creo que se banquen ganar menos que eso".

"Le agradezco a Dios por haberme permitido jugar en un club como River, fueron como ocho años. Me siento muy contento, siempre me sentí como en mi casa, en ninguna parte del mundo me sentí así. Se dice que uno encuentra su lugar en el mundo y yo siento que mi lugar en el mundo lo encontré en el Monumental", cerró el ex defensor.