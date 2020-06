La inesperada confesión de Coria sobre la final con Gaudio en Roland Garros

No es fácil encontrar a tenistas que admitan con claridad lo que ha admitido Guillermo Coria sobre el momento más duro de su carrera profesional. Seguramente el paso del tiempo permita afrontar el recuerdo con mucha más distancia pero incluso así sorprende como el 'Mago', en charla con ESPN, rememora y relata lo que sintió en la recordada final de Roland Garros ante Gastón Gaudio.

"No tuve la humildad, los huevos y el coraje de decir ‘che, estoy cagado en las patas, tengo miedo’. El profesional no tiene que tener miedo a decir eso algunas veces”, fue la sorpresiva reflexión que realizó en la charla con Alejandro Fantino. Y agregó: "Perdí con Gaudio por no estar preparado mentalmente y no haber manejado las emociones".

"Perdí y me fue dando enseñanzas todo eso. Ahora trato de aplicar todo lo que me dio resultado y todo lo bueno que hice con lo que no mejoré y lo que me faltó", reconoció.

Además, fue muy sincero sobre el momento de perder esa pasión por el tenis. "Me retiré porque había perdido el hambre de gloria y eso quedó reflejado en un partido. Perdí y no me dolió. No me gustaba verme el 70 del mundo, con respeto lo digo, por supuesto, después de todo el recorrido que había tenido y cómo ya no tenía ese nivel", cerró.