Bora Milutinovic habló de Lionel Messi, Diego Maradona, Menotti y Bilardo

Bora Milutinovic es el único seleccionador que entrenó en cinco mundiales y lo hizo en cada uno de ellos con selecciones diferentes. Desde México 1986 hasta Corea y Japón dio asistencia perfecta. México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria y China lo tuvieron en sus bancos. Menos con los asiáticos, a todos los otros los hizo pasar de grupo.

El serbio, que tuvo un breve paso por San Lorenzo, del que huyó para entrenar al Udinese en 1987 habla de Messi, Qatar 2022, Maradona, Argentina 78, Menotti y Bilardo en una apacible charla en Súper Deportivo Radio, programa que se emite por Radio Villa Trinidad (Santa Fe).

Maradona

"Maradona fue grandísimo, fue increíble su influencia en Argentina campeón del mundo, pero Diego no tuvo la promoción que tuvieron otros. Maradona fue grandísimo".

Maradona y Messi

"Las épocas no son iguales. Los dos fueron excepcionales. Todo el mundo habla de Diego, pero Lionel anotó tantos goles. Maradona tuvo todos jugadores excepcionales a su lado, desde el portero hasta Valdano. En cambio, en la actualidad, no estoy tan seguro que el nivel de todos los jugadores argentinos sean como el nivel de los compañeros de Diego. Entonces, eso es importante. El equipo no lo hace sólo un jugador, sino todo el plantel".

Qatar 2022

"Será el Mundial perfecto para Messi".

Bilardo y Menotti

"La Selección del 78 fue excepcional, pero mí ¡equipo argentino más impactante fue el equipo de Carlos Bilardo en el 86, porque salió campeón del mundo fuera del país y con la influencia de un jugador tan talentoso como Diego". En otros reportajes, el balcánico siempre dijo que aprendió de tácticas gracias al 'Narigón?.