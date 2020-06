Así quedó la cara de La Princesa de la UFC tras una brutal paliza

View this post on Instagram

MMA is a tough sport, but itu2019s my destiny and I will come back stronger. u041cu041cu0410 u0442u044fu0436u0435u043bu044bu0439 u0441u043fu043eu0440u0442, u043du043e u044du0442u043e u043cu043eu0439 u043fu0443u0442u044c u0438 u044f u0432u0435u0440u043du0443u0441u044c u0441u0438u043bu044cu043du0435u0435.