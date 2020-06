"Preso las pelotas": picante respuesta de Maradona a sus hijas

Este lunes Fernando Burlando, abogado defensor de Claudia Villafañe, anunció que Dalma y Giannina estaban analizando denunciar por privación ilegítima de la libertad al entorno de Diego Maradona y el DT de Gimnasia grabó un video con una fuerte respuesta para el letrado y para las hijas que tuvo con Villafañe.

Burlando explicó que "para que una persona esté privada de su libertad no necesariamente tiene que estar en un sótano o encerrada con un candado. Hay otras formas de privar de su libertad a alguien. Cuando alguien no tiene la capacidad o posibilidad de decidir es una forma elocuente de privación de la libertad".

Una vez conocidas esas declaraciones, Diego Maradona grabó un video que luego envió al diario Clarín para responder con mucha ironía. En las imágenes, el 10 aparece con las manos atadas y dice "ay, no sabía que estaba preso, de verdad". Acto seguido se suelta las manos y agrega "miren lo preso que estoy, esto es de una torta que se hizo acá, en esta casa".

Luego de la broma, se pone serio y agrega "preso las pelotas". Por otra parte, Maradona le dijo a Clarín: "Córtenla con eso de que estoy borracho y todas esas cosas. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto la verdad me duele. Pero no le voy a aflojar, no le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen, chicas, no se enganchen".