Moratti expresó lo que fue pensar en la contratación de Lionel Messi

El ex presidente de Inter de Italia, el empresario Massimo Moratti, confesó hoy que la contratación del crack rosarino Lionel Messi fue "un sueño imposible" durante su mandato y lo es para el resto de los equipos del mundo.



"Messi siempre ha estado muy ligado al Barça, ya lo sabíamos. Contratar a Messi es un sueño para todos los equipos del mundo, pero es un sueño imposible", manifestó Moratti en diálogo con Cadena Ser de Catalunya.





Moratti, presidente de Inter entre 1995 y 2004, ubicó a Messi entre los mejores jugadores que vio en las canchas con otras personalidades del fútbol.



"Messi, Maradona, Ronaldo, Pelé... Todos ellos son jugadores distintos, han sido símbolos, jugadores fantásticos y Messi encima es capaz de marcar goles, como Pelé, jugando para todo el equipo", apuntó.





El empresario italiano, de 75 años, también se refirió al posible traspaso del argentino Lautaro Martínez de Inter a Barcelona y a qué jugador le gustaría para el equipo italiano como parte de la operación.



"Hay un tal Messi que no está mal... No, la verdad es que no lo sé, no sé qué jugador podría ser útil en el Inter, así que no lo puedo decir", respondió ante la consulta.



"Yo lo que puedo decir es que la intención del Inter es retener a Lautaro. Obviamente porque es un jugador muy fuerte, con un gran potencial. Es un sueño para todos los aficionados poder tener a alguien como él, pero al final todo depende de la voluntad del jugador", concluyó Moratti.