América de Cali busca DT y va a la carga por Martín Palermo

El campeón vigente del fútbol colombiano quiere pasar la página tras la salida de Alexandre Guimaraes, entrenador que se encargó de regresarle la gloria a La Mecha y que se fue por la puerta de atrás al no llegar a un acuerdo respecto a su salario. Y uno de los candidatos para remplazarlo en el América de Cali es Martín Palermo.

El argentino no dirige desde el mes de noviembre del año pasado, cuando fue despedido del Pachuca de México debido a los malos resultados que tuvo con el club. Palermo, de 46 años, suma experiencia dirigiendo equipos como Godoy Cruz, Arsenal de Argentina y Unión Española de Chile.

Según el medio El Tiempo, de Bogotá, "su perfil agrada a los dirigentes del América de Cali para hacerse cargo de la conducción del equipo". Desde su entorno confirmaron que no hubo propuestas formales de la institución colombiana, pero no tardarían en llegar. Colo Colo de Chile, era uno de los interesados pero no prosperaron las charlas por el inicio de la pandemia.