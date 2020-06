Pepe Sand explotó de bronca: "Hace seis años que me hacen lo mismo"

El gran ídolo de Lanús, José Sand parece tener decidida su salida del club. Su contrato finaliza el próximo 30 de junio y decidió enfrentarse con la dirigencia encabezada por Nicolás Russo, algo que puede acelerar los tiempos de su fin de ciclo.

"Es bravo negociar con el presidente. Ya estoy cansado. Hace seis años que me hace lo mismo, pero el amor que le tengo a Lanús sigue empujando para querer jugar. Estoy triste porque el respeto quedó de lado", lanzó José Sand en diálogo con La Red.

En esa misma sintonía, El Pepe agregó: "No entiendo lo de la renovación, siempre es el mismo problema, esto ya me colmó el vaso. Hace un mes y algo que no hablo con nadie".

A sus 40 años, Sand quiere un contrato por una temporada, mientras que el club solo le ofreció por seis meses, algo que molestó al delantero y por lo que podría irse de Lanús.