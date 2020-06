El mendocino Matías Sandes deja Boca para sumarse a su nuevo equipo

El argentino Matías Sandes será jugador de Hebraica Macabi, club con el que participará en los play offs definitorios de la Liga Uruguaya de básquetbol.



El ala pivote mendocino, de 36 años, posee una vasta experiencia internacional (jugó cuatro años en España), aunque en la última temporada vistió la camiseta de Boca Juniors en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB)



Sandes, campeón con Boca (edición 2003-2004) y con San Lorenzo (2016-2017; 2017-2018), promedió durante la inconclusa campaña en el elenco xeneize un balance de 9 tantos; 6,4 rebotes y 3,6 asistencias por partido.





A la llegada de Sandes se podría sumar la del interno Esteban Batista, de último paso por San Lorenzo.



El histórico internacional uruguayo retornaría así al básquetbol de su país, después de haber militado en Nacional, en 2018. Durante su última temporada en el ‘Ciclón’ de Boedo, Batista concretó una media de 8,3 puntos y 6,5 rebotes por partido.



En tanto para competir en el certamen de ascenso, denominado Metro, ya se aseguraron sus participaciones dos argentinos.



Así, el perimetral Jonatan Slider (ex Argentino de Junín) acordó con 25 de Agosto y el experimentado pivote Martín Leiva (ex Boca y Peñarol de Mar del Plata) fichó en Larre Borges.



De acuerdo a lo revelado por el periódico ‘El Observador’ en los próximos días podría quedar sellada la llegada del ala pivote santafesino Leonardo Mainoldi (ex Quimsa de Santiago del Estero) a Stockolmo.



El Metro comenzará durante la primera semana de agosto y nucleará a 13 equipos que lucharán por dos ascensos a la LUB para la temporada 2021-2022.