Bomba en el mundo Boca: ¿Vuelve Centurión?

En las últimas horas, Ricardo Centurión sorprendió a todos rompiendo el silencio de cara a su futuro. El volante viene de jugar a préstamo en Vélez mientras que en Racing (dueño de su pase) no tendrá lugar.

"Me llamaron de Boca, no Riquelme directamente, pero sí gente que trabaja en el club para ver la situación de mi contrato y saber un poco más del contexto. Con Beccacece no hablé nunca aún, pero siempre digo que me gusta mucho su idea de juego", confesó ayer el futbolista a la Oral Deportiva.

Según TNT, en este llamado le preguntaron al jugador si tenía ganas de jugar en el Xeneize, cuánto ganaba y cómo era su situación en La Academia.

"Cuando cortaron con él, me confirmaron de Racing que Diego Milito recibió un llamado de Boca preguntando cómo sería la negociación por Centurión", amplió el periodista.

De esta manera, desde el Xeneize avanzaron oficialmente sobre el jugador que quiere Riquelme mientras que Leo Jara (pretendido por Beccacece) podría ser una opción para ofrecer en la negociación.