¿Argentina o México? El "nuevo Messi" eligió para qué selección quiere jugar

Con apenas 15 años, Luka Romero deslumbra a propios y extraños y, como era de esperarse, la puja por ver a qué país representará ya arrancó. España, su país de residencia desde hace más de una década, lo quiere tentar para que se ponga la Roja y México, el país en donde nació cuando su padre jugaba allí en 2004, también quiere meterse en la discusión. Sin embargo, él ya se puso la Albiceleste para disputar el último Sudamericano Sub 15 y, ahora, dejó en claro para quién quiere jugar.

"Toda mi familia es de Argentina. Todos los años voy para allá y me gusta más la selección", señaló Romero en diálogo por Instagram Live con la cuenta @hinchada_argentina. "No sé si me ofrecieron jugar para otra selección, eso lo sabe mi papá. Si todo sigue bien, si me siguen convocando, seguiré yendo", aseguró.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de jugar en la liga doméstica, algo que, por ahora, está lejos de entrar en sus planes: "No miro mucho fútbol argentino, a mí me gustaría hacer mi carrera acá en España. Sigo un poco a Quilmes, que es donde jugó mi papá y capaz en algún momento me gustaría jugar ahí". Eso sí, consultado sobre si en algún momento tuviese ofertas de los dos grandes del país, Luka no dudó: "Boca".