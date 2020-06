La tortura que vive la esposa de Sergio Jadue, protagonista de la serie El Presidente

La serie 'El Presidente' causó gran revuelo en todo el continente mezclando ficción y realidad y desnudando varios secretos a voces de la Conmebol y del entremado FIFA Gate. Si bien la trama se centra en la vida de Sergio Jadue, el chileno que fue el Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de ese país, el rol de su mujer, Nené, toma un gran protagonismo a lo largo de los ocho capítulos de la temporada.

El personaje de Nené (María Inés Facuse) es interpretado por la mexicana Paulina Gaitán, y su papel despertó grandes elogios por la tenacidad que logró plasmarle a su caracterización, mostrando una personalidad fuerte y vital en varias decisiones que lleva a cabo Jadue. ¿Pero qué es de la vida de 'la verdadera' Nené?

¡Alerta spoilers! Saltea este párrafo si aún no viste la serie. A lo largo de toda la historia se ve cómo la relación de pareja se va deteriorando, incluso con temas delicados como una supuesta infidelidad de parte del dirigente chileno, como también el rumor de un hecho de violencia doméstica. Incluso al final se decanta la separación y la acusación de que Facuse no recibe dinero de parte de su exmarido. Pero lejos de focalizarnos en qué hechos son verídicos y qué no de la serie (NdeR: ya habrá otra nota sobre esta cuestión), a continuación te contamos dónde está Nené.

María Inés Facuse vive actualmente en Miami, tiene 42 años y trabaja en una panadería. La mujer que supo ser 'la Primera Dama del fútbol chileno' gana 10 dólares por hora y supo trabajar en locales de comidas rápidas y cuidando ancianos: "Todo eso me sirve para arrendar un departamento y pagar una deuda de 11 mil dólares que contrajo Sergio. Me había dicho que arrendara un departamento y que él me lo pagaría para estar con la niña, pero al final no lo hizo y quedé endeudada. Tuve que vender mi auto para cancelar algo de la deuda y he salido adelante con los trabajos que he tenido", reconoció en diálogo con el sitio web Flanlate.

La tenencia de sus hijos es de su exmarido y el divorcio no está firmado porque Jadue se negó, por lo cual se encuentra como ilegal en Estados Unidos. Un argumento más por el que declara que su vida "ha sido una tortura" allí. También admite que nunca supo nada de los negocios ilegales del expresidente de la ANFP y que su mayor anhelo es poder volver a ver a su hija y a Chile.