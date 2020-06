Una leyenda inglesa a la que le hubiese encantado jugar en Boca

Varias estrellas europeas confesaron su simpatía por Boca. Ahora, Luciano Acosta, delantero del Atlas de México, reveló que Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y quien fue su compañero en el DC United de la MLS, le contó su admiración por el Xeneize.

"Me dijo que, si hubiera jugado en el fútbol argentino, sin dudas hubiera elegido a Boca... Dijo que le hubiese gustado jugar en Boca", afirmó el atacante argentino, quien debutó en el Xeneize en 2014.

"Fue difícil entrar en confianza al principio, pero después me hacía bromas con River, decía que se había hecho hincha, ja. Hasta que me dijo que no, que era mentira, que se sentía más identificado con Boca", agregó sobre su relación con él, en una entrevista con TNT Sports.

En el Manchester United, Rooney fue compañero de Carlos Tevez, ídolo de Boca. Por eso, aprendió mucho de la liga de Argentina. "Rooney sabía mucho del fútbol argentino, hasta lo convencí de tomar mate. Le gustó. Cuando llegó, en uno de los primeros entrenamientos, me hizo una broma. Me preguntó si yo hablaba inglés como Carlitos Tevez. Le respondí que no, que yo hablaba mejor, je", contó Acosta.

¿Había chances reales de ver a Rooney con la Azul y Oro? "Ahora está muy cómodo en Inglaterra (NdeR: en el Derby County, de la Segunda), son sus últimos años. Está pronto a su retiro, pero si lo llamaban antes de Boca, quizás iba, ja", sentenció.