Carlos Suraci, sincero: "A veces no se puede decir lo que uno piensa de AFA"

El presidente de la Liga Mendocina no tuvo problemas en reconocer que en algunas oportunidades es mejor callarse para "no provocar daño al fútbol" provincial. Además dejó en claro que hay que cuidarse de lo que uno escribe en las redes sociales para que no venga "el vuelto".