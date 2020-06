La renovación de Messi: el nuevo contrato que le ofrecerá Barcelona

Los dirigentes del Barcelona no quieren perder tiempo y ya tienen en sus manos el nuevo contrato que le ofrecerán a Lionel Messi para que renueve el vínculo con el club. El 30 de junio de 2021 se vence y todo los caminos conducen a que continuará pero, claro está, habrá condiciones y cláusulas que respetar.

La principal será dejar que el argentino decida su futura. Será por dos temporadas (1+1), es decir, que cada 30 de junio puede irse y esa posibilidad no solo le permite estudiar la situación del club cada año, su estado físico y futbolístico sino que también sirve de presión. Si lo acepta, el sueño de una posible vuelta a Newell's quedará trunco teniendo en cuenta que al finalizar la extensión tendrá 36 años.

El medio español, Mundo Deportivo, explica en su información: "Le queda un año, como a Bartomeu (el presidente del club) , pero no será el último. Messi jugará aquí hasta que él quiera, como antes lo hicieron Puyol , Xavi e Iniesta. Gente de club, comprometida cien por cien por la causa".

Por el momento no realizaron ningún contacto formal con Jorge Messi, padre y agente del futbolista. Pero desde ambas partes confían en que las negociaciones llegarán a buen puerto. Lo que no trascendieron fueron las cifras que se manejarán por pedido de la familia del futbolista aunque habrá, además, una suba importante del salario para no correr riesgos a futuro.